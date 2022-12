Vozový park na Mostecku posílí nové autobusy

Celkem o čtyři nové autobusy se brzy rozroste vozový park DOPRAVNÍHO PODNIKU měst Mostu a Litvínova, a.s. „Jde o tři vozidla SOR NB 12 a jedno vozidlo SOR NB 18. Jedno vozidlo SOR NB 12 bude jezdit v Litvínově, ostatní pak v Mostě,“ řekl Daniel Dunovský, ředitel DOPRAVNÍHO podniku měst Mostu a Litvínova. „Autobusy splňují normu EURO 6, jsou celé nízkopodlažní. Vozidla disponují kamerovým systémem a infosystémem,“ doplnil ještě Daniel Dunovský. „V současné době musíme autobusy připravit, osadit je odbavovacím systémem a začátkem nového roku budou nasazeny do provozu. „Autobusy SOR NB 12 obdrží evidenční čísla 79, 80, 81, přičemž do Litvínova je určen vůz číslo 79.,“ sdělil Daniel Dunovský. Podle jeho dalších slov kloubový SOR NB 18 s číslem 97 bude nasazován na mostecké linky číslo 30 a 31.