Vstupenky na mistrovství superbiků v prodeji

Vstupenky na závodní víkend Mistrovství světa superbike Autodrom Most – WorldSBK Czech Round, který bude mít na severu Čech premiéru 6. až 8. srpna, jsou v prodeji! Zájemci si tak mohou už nyní v předstihu zajistit, že o jedinečnou podívanou nepřijdou. Superbike je nejvyšší a nejrychlejší kategorií v závodech sériově vyráběných motocyklů, na cílové rovince jezdci dosahují až třísetkilometrové rychlosti. Vstupenky je možné zakoupit už nyní v e-shopu na webových stránkách autodromu.

Vzhledem k pandemii nemoci covid-19 autodrom připravil cenové alternativy vstupného. „Počet diváků upřesníme podle aktuálních platných nařízení vlády. Samozřejmě musíme přičíst členy týmů, komisaře, delegáty FIM a personál autodromu. Nyní platí varianta přístupu diváků do předem určených zón mimo paddock za ceny zvýhodněného vstupného v předprodeji. Pokud do zahájení závodního víkendu nastane další rozvolnění, což umožní navýšení počtu návštěvníků, budou mít přístup vedle diváckého sektoru i do paddocku. V takovém případě již v nabídce nebudou zvýhodněné předprodejní vstupenky, nýbrž lístky za plnou předprodejní cenu. Vstupenky prodávané na místě v době konání závodů budou mít vyšší sazbu, než předprodejové. Je proto výhodné nečekat a pořídit si vstupenku co nejdříve,“ vysvětlil obchodní manažer pro sport společnosti AUTODROM MOST Jakub Krafek.

Současné ceny vstupného v předprodeji jsou tedy zvýhodněné a v případě dalšího rozvolnění vládních opatření proti šíření nemoci covid-19 také časově omezené. „Kdo si zakoupí vstupenku v předprodeji už nyní, má cenu fixovanou, neměnnou. V případě rozvolnění opatření se i on bude moci pohybovat ve vymezených prostorách po celém areálu autodromu, a to včetně paddocku. Jeho vstupenka zůstává v platnosti. Je to náš vstřícný krok směrem ke skalním fanouškům a příznivcům mosteckého autodromu,“ doplnil Krafek.

Kdo si koupí vstupenku až po případném rozvolnění opatření před zahájením závodního víkendu, bude mít rovněž přístup do vymezených prostorách po celém areálu autodromu včetně paddocku, už ale za plnou sazbu.

Cena vstupného na místě a vstupenek VIP je platná pro obě výše zmíněné alternativy.

Automotoklub Most, který je pořadatelem závodního víkendu WorldSBK Czech Round, podepsal s promotérem šampionátu pětiletý kontrakt. Fanoušci se tak mohou těšit na souboje elitních jezdců jedné z nejsledovanějších událostí světového motorsportu na mosteckém autodromu až do roku 2025.

Seriál odstartoval o víkendu 21. až 23. května na okruhu MotorLand Aragon ve Španělsku. Srpnový závodní víkend v Mostě bude šestým v pořadí letošního kalendáře WorldSBK,Na autodrom se sjedou jezdci všech tří tříd světového šampionátu, startovní pole rozšíří i účastníci evropského poháru Yamaha R3 bLU cRU. Vedle hlavní kategorie WorldSBK v čele se šestinásobným světovým šampionem v řadě Jonathanem Reou ze Severního Irska se jedou I třídy WorldSSP a WorldSSP300. V ní se domácím fanouškům představí dva čeští jezdci, a to Petr Svoboda a Oliver König. Závodní víkend živě odvysílá televizní stanice Nova na kanálu Nova Sport.