Vstupenky na zápas HC Verva Litvínov s brněnskou Kometou v prodeji

Litvínovští hokejisté zvládli souboj s Plzní a postoupili do čtvrtfinále, které odehraje s brněnskou Kometou. Venkovní utkání se hrají 17. a 18. března, doma se chemici představí ve čtvrtek 21. a v pátek 22. března.

Přednostní právo nákupu vstupenek mají opět permanentkáři, a to do pondělí 18. března do 23:59, kdy vyprší jejich rezervace. Společně s předprodejem bude probíhat také prodej míst, která nebyla během základní části v držení permanentkářů. Neprodaná místa z rezervací bude poté možné zakoupit ve volném prodeji od úterý 19. března od 12 hodin.

O prodeji vstupenek na další případná utkání bude klub informovat na svých komunikačních kanálech.

Vstupenky můžete zakoupit osobně na pokladnách Zimního stadionu Ivana Hlinky v tyto termín

Pátek 15.3. 2024 od 16 do 18 hodin – POUZE PŘEDKUPNÍ PRÁVO PERMANENTKÁŘŮ + VOLNÝ PRODEJ

Úterý 19. 3. 2024 od 16 do 18 hodin – VOLNÝ PRODEJ

Vstupenky lze zakoupit ONLINE ZDE!

Návod pro přiřazení permanentních vstupenek účtu Ticketportal naleznete ZDE.

Ceny vstupenek:

Sektor Cena Stání (S1, S2, J, Z3) 280,- Kč Sezení EFECTA (V1, V5, Z1, Z2, Z4, Z7) 450,- Kč Sezení VERVA (V2, V3, V4, Z5, Z6) 550,- Kč

Termíny utkání:

HC Kometa Brno – HC VERVA Litvínov, 17. března od 17:00

HC Kometa Brno – HC VERVA Litvínov, 18. března od 17:00

HC VERVA Litvínov – HC Kometa Brno, 21. března, TBD

HC VERVA Litvínov – HC Kometa Brno, 22. března, TBD