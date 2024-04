VŠUDYBYLKA vyrazí z mosteckého nádraží na 1. máje

Švestková dráha zve 1. května na prvomájové parní jízdy na Švestkové dráze s historickou soupravou taženou parní lokomotivou z roku 1925, známou pod přezdívkou Všudybylka.

První spoj vyjíždí z Mostu v 7.30 hodin a vracet se bude z Litoměřic horního nádraží v 10.25 hodin. Druhý vyjede z Mostu ve 13.30 hodin a z Litoměřic horního nádraží vyrazí zpět v 16.25 hodin. V soupravě nebude chybět bufetový vůz s občerstvením pro malé i velké cestovatele.

Dospělí cestující v jednom směru zaplatí 150 Kč, děti ve věku 6 až 18 let 80 Kč a děti do 6 let pojedou zdarma. Jízdenky lze zakoupit pouze ve vlaku a místa nelze dopředu rezervovat. Protože jde o mimořádné spoje, ve vlacích neplatí tarif Dopravy Ústeckého kraje ani Systém jednotného tarifu – OneTicket (Jedna jízdenka). Podrobnosti najdete na www.svestkovadraha.cz.

ČSD Parní lokomotiva s přezdívkou Všudybylka se jmenuje podle toho, že za své doby provozu sloužila a jezdila doslova po celé síti lokálních tratí ČSD. Dokonce sloužila i ve všech depech ČSD. Lokomotiva byla vyrobena v roce 1925 v továrně Českomoravská–Kolben pro vozbu lehkých rychlíků a osobních vlaků. Její rychlost byla až 90 km/h, přetlak páry v kotli 13 bar, služební hmotnost 85 tun a výkon 1150 koní.