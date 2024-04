Čarodějnice se budou pálit na 1. náměstí, Šibeníku, hipodromu i v SVČ

Poslední dubnový den je tradičně spojený se stavěním májky a pálením čarodějnic. Nejinak je tomu i v Mostě, kde je při této příležitosti připraven i bohatý program. Ten bude zahájen v 16 hodin stavením májky na 1. náměstí, následovat bude o hodinu později průvod na Šibeník, kde bude následovat samotné pálení čarodějnic.

V rámci akce proběhne ukázka techniky Jednotky sboru dobrovolných hasičů Most, která bude také zajišťovat požární dozor u ohně na Šibeníku. Na místě bude i vůz Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, jehož posádka předvede veřejnosti praktickou ukázku poskytnutí první pomoci.

Připraven je i doprovodný program, který bude zahrnovat vystoupení kapely Švejk Music, malování na obličej, dílnu na zdobení věnce, jízdu na koních nebo opékání buřtů. Ty si zájemci buď donesou, nebo si je budou moci (v omezeném množství) zakoupit na místě.

Pálení čarodějnic se připravuje rovněž na Šibeníku, hipodromu, ale i na zahradě Střediska volného času v Albrechtické ulici. Na programu je čarodějnická stezka s úkoly, jízda na konících a opékání vlastních buřtů (od 16 do 18 hodin), čarodějnická diskotéka (od 17 do 18 hodin) samotný průvod zakončený upálením čarodějnice (od 18:15 do 19 hodin).