Magistr Kelley otevře svou dílnu později

Alchymistická dílna magistra Kelleyho na Hněvíně se otevře až v červnu. Tradiční slavnost Den magistra Kelleyho ještě letos zůstane v areálu Oblastního muzea a galerie v Mostě.

Až o měsíc později se letos otevře oblíbená turistická atrakce. Stanovuje to aktualizovaný návštěvní řád. „Návštěvní řád jsme museli upravit, a to z důvodu probíhajících oprav hradeb na Hněvíně. Ty se nedaří tak rychle, jak bychom si přáli, proto jsme byli nuceni posunout otevírací dobu z května na červen. Na druhou stranu ale prodlužujeme otevření do konce září, namísto konce srpna,“ informoval primátor Marek Hrvol.

Od 1. června bude možné navštěvovat Dílnu alchymisty pouze přes víkend. Otevřeno bude od pátku do neděle od 11 do 17 hodin. Od 2. července do 1. září od úterý do neděle v době od 9 do 17 hodin. „V případě, že by se stalo něco neočekávaného a oprava hradeb by se nestíhala ani do června, Dílna by se neotevřela letos vůbec,“ připustil primátor. Dodal však, že tuto variantu město nepředpokládá.

Se slavným mágem jsou spojeny každoroční oslavy Dne magistra Kelleyho, které se konaly vždy na Hněvíně. Kvůli rozsáhlým opravám, které se po etapách na Hněvíně realizují, se akce přesunula do areálu mosteckého muzea. Bude se tu proto konat i letos. „Mnozí jsou přechodným dějištěm Dne magistra Kelleyho nadšeni a chtěli by, aby se tu akce konala stále. Oblíbili si to tady, je zde bezproblémová infrastruktura, a je to tak pro návštěvníky příjemnější. Kelley ale patří na Hněvín. Vždyť je s ním spjat i historicky a odtud i skutečně prchal,“ připomněl primátor. Přislíbil, že město se bude snažit najít kompromis, aby vyhověl příznivcům obou možností. „Řešíme, jak propojit areály hradu i muzea pro tuto akci. Tedy část programu v muzeu a část na Hněvíně,“ prozradil primátor.