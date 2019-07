Vybržďoval řidiče

Dvě léta až osm let, to je trest, který hrozí řidiči za vybržďování na silnici, a kterého vyšetřovatel obvinil z trestného činu vydírání. Muž ve věku 45 let z Mostu měl na pozemní komunikaci za obcí České Zlatníky řídit osobní vozidlo, když dojel auto poškozeného, kterého znal. Obviněný měl řidiče oslnit dálkovými světly, předjel ho a bezdůvodně prudce zabrzdil a donutil poškozeného k intenzivnímu brždění, který tím chtěl předejít srážce vozidel. Následně obviněný z vozidla vystoupil a šel k vozu poškozeného, ten před ním začal couvat. Obviněný nasedl do auta a i nadále se na silnici choval nestandardně a poškozeného ohrožoval svoji jízdou. Vyšetřovatel Mostečana stíhá na svobodě.