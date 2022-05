Vydejte se na Energy tour

Po dvouleté pauze vynucené pandemickými omezeními otevírá Sev.en Energy opět brány svých elektráren veřejnosti. Kdo chce na vlastní oči vidět, jak se vyrábí energie a co všechno se musí stát, než se rozsvítí žárovka, může se vydat na exkurzi do Elektrárny Chvaletice nebo do Elektrárny Počerady. Rezervační systém na www.energytour.cz se pro exkurze spouští 30. května. Kapacita je omezená, kdo chce poznat útroby elektrárny, nesmí příliš váhat. Žádné další mimořádné termíny v letošním roce vyhlášeny nebudou.

Zájemci o prohlídku Elektrárny Chvaletice si mohou vybrat z 10 termínů. Vždy se jedná o soboty. První možnost je už 18. června. O týden dříve, 11. června, se v Elektrárně Chvaletice koná Den otevřených dveří. Prohlídky areálu jsou naplánovány od 9 do 14 hodin každých 15 minut. I v tomto případě je ale kapacita prohlídek omezená a není možné si prohlídku rezervovat.

Pro Elektrárnu Počerady je vypsáno pět termínů, první je 25. června. Všechny exkurze začínají v 10 hodin a trvají zhruba tři hodiny. Cena je jednotná 120 Kč pro obě lokality. Trasy exkurzí nejsou pro lenochy. Návštěvníci v elektrárnách mohou nachodit až tři kilometry a ani jedna z exkurzí není vhodná pro lidi s omezenými možnostmi pohybu. Prohlídka obou elektráren ale určitě stojí za trochu námahy. Návštěvníci se dozvědí, jak se energie vyrábí, kde je srdce elektrárny a jakou cestou se do kotle dostává uhlí z lomů na severu Čech. Zjistí také, že elektrárny jsou domovem pro dravé ptáky a v jejich okolí žijí ohrožené druhy zvířat. Průvodce vysvětlí, co je to blackout a jak pracují elektrárny v ostrovním provozu.

Elektrárna Chvaletice je jedním z největších výrobců elektřiny v ČR. Díky strategické poloze pouhých 30 kilometrů od geografického středu ČR je energetickým srdcem východních Čech. V současnosti je také jedinou elektrárnou v regionu, která má certifikaci na vyrovnávání výkyvů v síti, obnovení dodávek po rozpadu sítě i tzv. ostrovní provoz. Zůstává tedy významnou bezpečnostní a stabilizační součástí české elektrizační soustavy. V současnosti realizuje jednu z největších soukromých ekologických investic v Česku, která přinese nejvýznamnější snížení emisí od 90. let a splnění nových evropských limitů. Roční výroba elektřiny se běžně pohybuje na úrovni kolem 4 TWh. Společnost patří k nejvýznamnějším zaměstnavatelům v regionu.

Elektrárna Počerady je s instalovaným výkonem 1000 MW největší tepelnou elektrárnou a třetím největším energetickým zdrojem v ČR. Původně měla stát v Egyptě, z mezinárodního kontraktu však v 50. letech sešlo a hotový africký projekt se využil pro stavbu v severních Čechách. V 90. letech prošla elektrárna rozsáhlou ekologizací a jako první v zemi uvedla do provozu odsířené výrobní bloky. V letech 2014 – 2015 následovala další vlna ekologizace bloků 2 až 5, která snížila emise oxidů dusíku o 60 %. V závěru roku 2020 se elektrárna stala součástí skupiny Sev.en Energy. Ta v současnosti připravuje další miliardové investice, které do budoucna umožní splnit přísné evropské limity pro emise. Elektrárna poskytuje tzv. podpůrné služby pro přenosovou soustavu a podílí se tak na zajištění stability sítě. Podnik také patří k významným zaměstnavatelům v regionu.