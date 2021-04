Také vám vadí nepořádek ve městě? Ve dnech 19. – 25. dubna to můžeme společně změnit. Městská knihovny Most (v běžné otevírací době) nachystala v recepci pytle a rukavice pro individuální úklid. Sesbíraný odpad vyhoďte do černých popelnic nebo do kontejnerů na tříděný odpad. Vámi vybrané místo úklidu vyfoťte před i po úklidu a nezapomeňte záležitost sdílet. Více najdete na www.knihovnamost.cz