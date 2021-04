Už dnes, 14. dubna, můžete z Docela velkého divadla Litvínov sledovat živě posezení s hercem Pavlem Novým. Ptát se budou herci, ale také diváci. Otázky můžete psát do komentářů pod událost na facebooku DVD, do zpráv nebo přímo během živého vysílání do komentářů. Beseda začíná v 19 hodin.