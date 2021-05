Vyfoťte co máte na jezeře Most nejraději

Líbí se vám jezero Most a rádi fotografujete? Pak se můžete zapojit do fotosoutěže, kterou vyhlašuje město Most. Tentokrát na téma: Vyfoť, co máš u jezera Most nejraději. Fantazii, nápadům a oku fotografa se meze nekladou. Soutěžit mohou amatérští i profesionální fotografové. Podmínkou je pouze, aby snímek nebyl starší než rok. Autoři mohou své snímky posílat až do 10. června. Autoři tří vítězných snímků se mohou těšit na věcné ceny.

PODMÍNKY SOUTĚŽE: