Čtveřice chtěla ukrást medvěda

Povedená čtveřice se rozhodla ukrást medvěda ze zahrady rodinného domu ve starší zástavbě města Mostu. Do ulice přijeli všichni osobním vozidlem v noci asi hodinu před půlnocí už za účelem krádeže a tipovali si, kde by co sebrali. Dva z nich vystoupili a zamířili k jednomu rodinnému domu. Jeden z nich přelezl oplocení u domu a následně další plot k sousedovi, kde byl na zahradě umístěn dřevěný medvěd. Na ten měli zálusk. Lapka ho stačil jen potěžkat, když se ozval svědek, který si všiml příjezdu vozidla i podezřelého pohybu neznámých osob. Muž následně z cizí zahrady vyběhl stejnou cestou, kudy přišel a spolu s druhým, který hlídal před domem, běželi směrem k lesíku, kde se rozdělili. Svědek dostihl druhého, který nebyl na zahradě a ten s ním vyčkal do příjezdu policie. Dva sedící v autě okamžitě poté, co zjistili, že jejich komplicové prchají, vůz nastartovali a z místa rychle ujeli. Vyšetřovatel mostecké policie obvinil z přečinu pokusu krádeže a porušování domovní svobody ve spolupachatelství 23letého muže z Lounska, který chtěl krást na zahradě a 37letého Mostečana, který stál u domu a hlídal okolí. Třiatřicetiletý Mostečan a 20letý muž z Mostu, kteří čekali v autě a následně ujeli, čelí obvinění z přečinu porušování domovní svobody spáchaného ve formě účastenství.