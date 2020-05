Výjimku o rušení nočního klidu je nutné hlásit předem

Litvínovští radní projednali znění nové obecně závazné vyhlášky o výjimečném zkrácení doby nočního klidu a doporučili ji ke schválení zastupitelstvu, které se bude konat ve čtvrtek 28. května.

Ve vyhlášce jsou stanoveny termíny vymezující zkrácenou noční dobu. V Litvínově tak jako ve zbytku republiky se jedná o silvestrovskou noc. Pro území koupaliště Koldům kvůli promítání letního kina může dojít k omezení klidové doby o pátcích a sobotách od 5. na 6. června, konče nocí z 28. na 29. srpna. Noční klid je výjimečně stanoven od 1. do 6. hodiny ranní.

Pro část areálu Loučky platí výjimka v noci z pátku na sobotu a ze soboty na neděli v období od 5. června do 29. srpna na dobu od 2. do 6. hodiny ráno. A to pouze v takové noci, kdy se pořádá veřejnosti přístupná společenská akce s doprovodným hudebním programem určená nejméně pro 50 osob. Termín konání akcí se zveřejňuje

na úřední desce Městského úřadu Litvínov nejméně po dobu 15 dnů přede dnem konání

takové akce.