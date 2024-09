WILL JACOBS SLIBUJE 19. ZÁŘÍ NA BENEDIKTU VÝŽIVNÉ VYSTOUPENÍ

Na Benedikt přijede 19. září v 19 hodin kapela Willa Jacobse z USA. Will Jacobs, známý svými „výživnými“ a energickým živými vystoupeními, je kytarista a zpěvák pohybující se v žánrech moderního blues, R&B a soulu. Narodil se v Chicagu, kde též vyrůstal. Od dvanácti let již vystupoval ve známých chicagských bluesových klubech a souběžně hrál na střední škole i v několika jazzových partách. V roce 2009 získal mezinárodní věhlas, když jeho první známější kapela (Dirty Deal) vystoupila na mezinárodní přehlídce Blues Show v Memphisu v Tennessee, když předtím zvítězila (a tím pádem postoupila) v soutěži „Chicago Blues Challenge“. Will & kapela zaujali svými improvizačními schopnostmi a vokálním projevem, spojeným s klasickým soundem, infikovaným tím opravdu „echtovním“ blues. Tyto zkušenosti vedly Willa k dalšímu hudebnímu studiu na Berklee College of Music v Bostonu a poté k opětovnému působení na chicagské scéně a četným turné po celých USA.