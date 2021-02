Winter Milada Run mění formát, akce se uskuteční jako individuální měřený výběh

Vzhledem k vládním opatřením a stále se zhoršující epidemiologické situaci dochází k výrazným změnám ve formátu úvodní a oblíbené akce sportovního seriálu Milada Tour.

Klasický závod nelze uspořádat. Celá akce se tak uskuteční jako individuální měřený výběh. Výsledky budou započítávány do celkového pořadí seriálu. V původním místě startu bude připraven koridor s časomírou. Pro projití časomírou a doběhu do cíle vám bude změřen čas. Je tedy nutné trasu proběhnout s připnutým startovním číslem, kde je přilepený čip. Do koridoru můžete vstupovat pouze v určených časech dle aktualizovaného programu akce.

Registrace i přeregistrace pouze online do 1. března

Registrace do výběhu, případné přeregistrace či změny budou probíhat pouze online a budou ukončeny v pondělí 1. března o půlnoci. Po tomto datu se již nebude možné do výběhu přihlásit, měnit trasy nebo se přeregistrovat. Změny můžete bezplatně provést samostatně přímo v registračním systému nebo na mailu sportovniservis@gmail.com.

Startovní balíčky, medaile, diplomy, ceny pro vítěze a tombola

Dobrou zprávou je, že běžci nepřijdou o startovní balíčky, medaile ani o diplomy nebo ceny pro vítěze. Startovní balíčky, objednané čepice nebo trička si bude možné vyzvednout pohodlně už v sobotu od 15 do 18 v hypermarketu Globus Trmice nebo v den výběhu ve výdejovém místě. Vyhlášení vítězů Olympia dětských tras a absolutních vítězů hlavních tras včetně losování tomboly proběhne online 8. 3. 2021 . Všechny ceny, trofeje a tombola budou odeslány poštou v týdnu po závodě.

Trasy výběhu

Trasy budou vyznačeny jako při běžném závodě.

Občerstvení a jídlo po závodě

Občerstvení najdete ve svém startovním balíčku. Objednané jídlo po závodě si vyzvednete v neděli spolu se startovním balíčkem.

Šatny, úschovny, sprchy nebudou k dispozici.

Nový časový program

SOBOTA 6. března 2021

15:00 – 18:00 Výdej startovních čísel, balíčků a triček v HM GLOBUS TRMICE

Na místě se NELZE registrovat!

NEDĚLE 7. března 2021

9:00 – 9:45 Výdej startovních čísel, balíčků a triček děti na 500 m

9:00 – 10:15 Výdej startovních čísel, balíčků a triček děti na 1 000 m

9:00 – 11:15 Výdej startovních čísel, balíčků a triček dospělí na 5,3 km

9:00 – 12:45 Výdej startovních čísel, balíčků a triček dospělí na 12,5 km

10:00 – 10:15 Individuální měřený výběh na Olympia dětskou trasu 500 m

10:30 – 10:45 Individuální měřený výběh na Olympia dětskou trasu 1 000 m

11:30 – 12:00 Individuální měřený výběh na trasu 5,3 km

13:00 – 13:30 Individuální měřený výběh na trasu 12,5 km

Na místě se NELZE registrovat!

Vyhlášení vítězů Olympia dětských tras a absolutních vítězů hlavních tras proběhne online 8. 3. 2021

Losování tomboly proběhne online 8. 3. 2021. Všechny ceny, trofeje a tombola budou odeslány poštou v týdnu po závodě

Jak budou probíhat individuální starty

Individuálně dle časového rozpisu tak, aby byla dodržena nařízení Vlády ČR.

V místě startu bude připraven koridor, kde bude časomíra.

Vstup do koridoru bude umožněn jednotlivci na pokyn asistenta startéra.

Pro měření času je nutné mít připnuté startovní číslo s čipem.

Běžci vybíhají na pokyn startéra v krátkých časových intervalech.

Při doběhu do cíle musí běžci proběhnout cílovým koridorem.

Jak se chovat v zázemí akce

Respektujte pokyny organizátorů a startéra.

Po celou dobu vašeho pohybu v zázemí a ve městě mějte zakrytý nos a ústa.

Dodržujte 2m rozestupy, neshlukujte se.

Po doběhu opusťte zázemí akce.

V zázemí nebude k dispozici šatna ani úschovna oblečení.