Z hor přijel krást do autoservisu

Mostečtí kriminalisté zabývající se majetkovou trestnou činností objasnili případ vloupání do opravny motorových vozidel na Litvínovsku. V měsíci září v nočních hodinách tehdy neznámý pachatel vnikl na pozemek oploceného areálu, kde se násilným způsobem dostal do zaparkovaných vozidel různých firem. Cílem jeho počínání byly krádeže autobaterií. Poškozeným majitelům zanechal hmotné škody v celkové výši 36 tisíc korun.

Podle policie muž ve věku 32 let z obce v Krušných horách přijel na místo osobním vozidlem a poté u autoservisu na Litvínovsku překonal drátěné oplocení. Následně měl za užití fyzické síly z motorových částí čtyř osobních vozidel a jednoho nákladního automobilu odcizit tři autobaterie. Při tom vozidla značně poškodil. Odcizené autobaterie údajně odnesl do jedné mostecké sběrny surovin, kde lup zpeněžil. Automobilní součásti nebyly policií zajištěny. Vyšetřovatel 32letého muže obvinil z přečinů krádeže vloupáním a poškození cizí věci a obviněného stíhá na svobodě. Za výše uvedené jednání mu v případě odsouzení hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi.