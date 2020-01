Z trafiky odcizili stovky losů

Mostečtí kriminalisté objasnili případ krádeže vloupáním do jedné mostecké trafiky. Podle nich mají vloupání na svědomí dva muži ve věku 43 a 33 let, jeden z Mostu a další z Litvínova. Ti měli loni vniknout na sídlišti Zahradní v Mostě za použití násilí do nevyužívaného komerčního objektu, ve kterém měli vybourat otvory do zdi a těmi se následně dostali do vedlejšího prostoru trafiky. Z ní měla dvojice odcizit trezor s finanční hotovostí, desítky zapalovačů, oplatkové řezy, přes dvě stě krabiček různých cigaret. Odnést měli i stírací losy za 66 tisíc korun. Oba dva již v minulosti kradli a byli za to odsouzeni. Celkem měli poškozené firmě způsobit škodu ve výši 270 tisíc korun. Část odcizených losů byla zajištěna u mladšího obviněného při domovní prohlídce. Vyšetřovatel dvojici obvinil z přečinu krádeže vloupáním, za který jim hrozí až pětiletý trest odnětí svobody.