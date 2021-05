Z velkostroje se stala turistická atrakce

Skrývkové rýpadlo RK 5000 už svému původnímu účelu dosloužilo. Nově se z něj stala turistická atrakce, součást Uhelného safari.

RK5000 stojí v lomu ČSA nečinně už od roku 2016. Před tím třicet tři let nepřetržitě těžil skrývku. „Jedná se o zcela unikátní stroj. Vyrobeny byly pouze dva kusy, jeden z nich už byl rozřezán. RK 5000 v lomu ČSA je jediným na světě. Připravili jsme ho jako další trasu našeho Uhelné safari. Lidé se podívají do útrob tohoto giganta a dozví se o všech zajímavých technických detailech jeho provozu. Trasu jsme připravili už v loňském roce, ale vzhledem ke všem opatřením souvisejících s covid-19 si RK 5000 prohlédlo jen pár lidí. I letos je Uhelné safari stále ještě zastavené. Patříme do kritické infrastruktury, proto jsou ochranná opatření v našich provozech přísnější. Kdy spustíme Uhelné safari a tím i prohlídky RK5000 záleží na vývoji pandemie,“ uvedla mluvčí Severní energetické ze skupiny Sev.en Enery Eva Maříková.

Prohlídka RK 5000 začínáme na vnitřní vyhlídkové terase lomu ČSA, kde se odkryje pohled na celý lom z výšky. Odtud už se návštěvník vydá prozkoumat odstavené rýpadlo RK 5000. Po hlavním schodišti vystoupá kolem pohonu korečkového řetězu do kabiny řidiče až na střechu rýpadla, která je ve výšce zhruba osmipatrového paneláku. Projde „mančaftkou“ (místností pro osádku), navštíví vrátkovnu, odkud se lany ovládal zdvih korečkového vodiče. Sestoupí do vnitřního prostoru rýpadla a prohlédne si pohony kruhového dopravníku, kulovou dráhu otáčení horní stavby nebo hydraulický obvod pro kráčení stroje. Prohlídku zakončí na spojovacím mostě, ze kterého uvidí další obslužná zařízení.

RK 5000 bylo vyrobeno v ČSSR v roce 1983. Pořizovací cena byla tehdy 246 mil. Kč. V lomu ČSA těžilo skrývku od roku 1984 do 23. prosince 2016. Hmotnost stroje je 5500tun, délka 160 m, výška 40 m, maximální výška řezu 19,5 m. Za 33 let provozu prošlo pouze 3 generální opravy. Celý stroj obsluhovalo jen 6 lidí.