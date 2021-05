V pondělí 24. května se opět otevírá Středisko volného času v Mostě. V jeho prostorách je nutné používat respirátor. Děti do 2 let ochranu dýchacích cest používat nemusejí, děti do 15 let mohou alternativně použít chirurgickou roušku. Zakrytí dýchacích cest se netýká osob během pohybových aktivit.