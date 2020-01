Za napadení až deset let

Mostečtí kriminalisté objasnili případ napadení, který se stal na podzim v Litvínově. Tehdy neznámý muž napadl poškozeného před jednou litvínovskou restaurací. Muž ve věku 27 let z Prahy měl v pozdně nočních hodinách na místě veřejně přístupném po předchozí slovní rozepři udeřit jiného mladého muže skleněným půllitrem do hlavy. Napadený muž utrpěl zranění, se kterým byl odvezen do nemocnice, kde byl hospitalizován. Kriminalisté provedeným šetřením útočníka vypátrali a vyšetřovatel zahájil trestní stíhání a muže obvinil ze zločinu těžkého ublížení na zdraví a přečinu výtržnictví. Obviněný je stíhán na svobodě. Pokud bude odsouzen, hrozí mu za tato jednání trest odnětí svobody na tři léta až deset let.