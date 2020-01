Obrničtí policisté šetří případ krádeže vloupáním a porušování domovní svobody. Zatím neznámý lapka vnikl koncem roku v obci na Mostecku do jedné zahrady, kde se násilím dostal do zahradního domku. Uvnitř hledal, co by odcizil. Hodily se mu láhve s vínem, které odnesl. Podíval se i do kůlny, tam zřejmě k odcizení nic nenašel. Vnikl i do sousední zahrádky, odkud odcizil varnou konvici a další věci. Celkem zloděj napáchal škodu ve výši devět tisíc korun.