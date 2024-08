Za svíčku bez dozoru jí hrozí až dvouleté vězení

Policejní vyšetřovatel zahájil trestní stíhání 36leté ženy z Mostu ze spáchání přečinu obecné ohrožení z nedbalosti. Za to jí hrozí v případě uznání viny až dvouleté vězení.

V únoru letošního roku obyvatelé Mostu sledovali příspěvky na sociálních sítích požáru v ulici Višňová. Tehdy byt ve čtvrtém patře zachvátil požár a na místo se ihned sjely složky integrovaného záchranného systému. Z panelového domu hasiči a policisté evakuovali 28 osob, protože by mohly být ohroženy na životě a zdraví. Jeden z nájemníků se nadýchal zplodin a musel být zdravotníky ošetřen. Po důkladném uhašení šířícího se ohně přišlo na řadu prověřování události. Policisté si vyžádali od Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje odborné vyjádření ke zjištění příčiny požáru v bytové jednotce. Policisté zjistili, že ohnisko bylo na posteli v obývacím pokoji, kde se požár začal šířit napříč celou místností. Nájemnice se snažila oheň uhasit a vodou. To se jí ale nepovedlo. Vzhledem k zakouřené místnosti otevřela balkonové a vstupní dveře do bytu. Tím došlo k přísunu vzdušného kyslíku a dalšímu nekontrolovatelnému šíření ohně. Kriminalisté zjistili, že nájemnice ponechala zapálenou svíčku v blízkosti hořlavých materiálů, a to bez dozoru.