Začíná zimní test vodíkového autobusu pro Mostecko

Rafinérská a petrochemická skupina ORLEN Unipetrol pokračuje ve spolupráci s městy Most a Litvínov v další fázi pilotního provozu vodíkového autobusu, který vyvinula slovenská společnost Mobility&Innovation Production s.r.o. „Po úspěšném pilotním provozu a letním testování vodíkového autobusu pro Mostecko přecházíme do další fáze pilotního provozu,“ přiblížil Daniel Dunovský, ředitel Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova, a dodal: „Vodíkový autobus bude opětovně zařazen do provozu na vybraných linkách ve městech Most a Litvínov od pondělí 5. února do neděle 11. února. Očekáváme, že úspěchy dosažené v letním období se zopakují i během zimních testů. Po jejich dokončení vydáme doporučení ohledně možného zařazení těchto autobusů do našeho vozového parku.“

Města Most a Litvínov spolu se společností ORLEN Unipetrol a dalšími subjekty jsou aktivní součástí vodíkové platformy v Ústeckém kraji. Obě města patří mezi průkopníky vodíkové mobility v hromadné dopravě. „Vodík považujeme za jeden z klíčových nástrojů k dosažení našich dekarbonizačních cílů. ORLEN Unipetrol nám zprovozněním vodíkové stanice poskytl ideální příležitost pro rozšiřování čisté, bezemisní mobility v našem regionu,“ uvedl Marek Hrvol, primátor statutárního města Most.

„Pro naše město představuje tato příležitost vítaný krok vpřed na cestě k rozvoji nízkoemisní a bezemisní mobility ve veřejné dopravě,“ doplnila Kamila Bláhová, starostka města Litvínov, a dodala: „Testování vodíkového autobusu probíhá ve dvou fázích. Po úspěšném letním testování realizujeme zkušební provoz teď v zimních měsících.“

V testovacím provozu vodíkového autobusu obě města úzce spolupracují se skupinou ORLEN Unipetrol, která tento vodíkový autobus zprostředkovala pro tento pilotní projekt a poskytla mu finanční podporu. „Snažíme se zodpovědně přispívat k rozvoji technologie, která zcela určitě zaujme důležitou pozici v energetickém mixu pro dosažení cílů čisté mobility a dekarbonizace, které jsou součástí bezemisního rozvoje Evropské unie i České republiky,“ vysvětlil Tomáš Herink, člen představenstva společnosti ORLEN Unipetrol, a dodal: „Vodíková technologie je ideálním doplněním bateriové elektromobility pro podporu rozvoje nízko emisní a bezemisní osobní, hromadné i nákladní dopravy jak na silnici, tak na železnici.“

Nízkopodlažní elektrický autobus s vodíkovými palivovými články vyvinula slovenská společnost Mobility&Innovation Production s.r.o. Má celkovou délku 7 982 mm, šířku 2 550 mm a výšku 2 940 mm. Jeho maximální kapacita je až 68 cestujících, z toho 20 míst je k sezení. Plně klimatizovaný autobus ujede na vodík až 350 km a dalších 100 km na baterii. O pohon autobusu se stará elektromotor Siemens Elfa s celkovým výkonem 125 kW a točivým momentem 1 019 Nm. Elektromotor je napájen dvojicí akumulátorů s celkovou kapacitou 70 kWh. Celková kapacita čtyř vodíkových nádrží je 10,5 kg a jejich doplnění trvá 10 minut.

Harmonogram testovacího provozu vodíkového autobusu

PONDĚLÍ 5. 2. 2024

Autobus celý den nasazen na lince č. 25

Trasa linky je Báňská – Halasova – 1.náměstí – Aquadrom – Kahan – Velebudická – Velebudice, škola – Ovocné sady – Benedikt – Vtelno a zpět.

Odjezdy z Báňské: 8:41; 9:41; 10:41; 11:41; 12:41; 13:26; 14:41; 15:26; 16:41; 17:41 a 18:41

Odjezdy Vtelno: 8:59; 9:59; 10:59; 11:59; 12:59; 13:59; 14:59; 15:59; 16:59; 17:59 a 18:59

ÚTERÝ 6. 2. 2024

Autobus celý den nasazen na lince č. 25

Trasa linky je Báňská – Halasova – 1.náměstí – Aquadrom – Kahan – Velebudická – Velebudice, škola – Ovocné sady – Benedikt – Vtelno a zpět.

Odjezdy z Báňské: 8:41; 9:41; 10:41; 11:41; 12:41; 13:26; 14:41; 15:26; 16:41; 17:41 a 18:41

Odjezdy Vtelno: 8:59; 9:59; 10:59; 11:59; 12:59; 13:59; 14:59; 15:59; 16:59; 17:59 a 18:59

STŘEDA 7. 2. 2024

Autobus celý den nasazen na lince č. 22

Trasa linky je Nádraží – Rudolická, MUS – Pod Lajsníkem – Krym – Sukova blok 501 – Sukova blok 508 – Okresní soud – OD PRIOR – J.Skupy – Nemocnice – Pod Resslem – Autodrom – Souš, Tvrzova – Souš, Národního odboje – Souš, Finské domky – Souš, Matylda a zpět.

Odjezdy z Nádraží: 8:38; 9:38; 10:38; 11:38; 13:30; 14:30; 15:30; 16:30; 17:30; 19:26; 20:26; 21:26 a 22:26

Odjezdy Souš, Matylda: 9:12; 10:12; 11:12; 12:12; 14:04; 15:04; 16:04; 17:04; 18:12; 19:55; 20:55 a 21:55

ČTVRTEK 8. 2. 2024

Autobus celý den nasazen na lince č. 22

Trasa linky je Nádraží – Rudolická, MUS – Pod Lajsníkem – Krym – Sukova blok 501 – Sukova blok 508 – Okresní soud – OD PRIOR – J.Skupy – Nemocnice – Pod Resslem – Autodrom – Souš, Tvrzova – Souš, Národního odboje – Souš, Finské domky – Souš, Matylda a zpět..

Odjezdy z Nádraží: 8:38; 9:38; 10:38; 11:38; 13:30; 14:30; 15:30; 16:30; 17:30; 19:26; 20:26; 21:26 a 22:26

Odjezdy Souš, Matylda: 9:12; 10:12; 11:12; 12:12; 14:04; 15:04; 16:04; 17:04; 18:12; 19:55; 20:55 a 21:55

PÁTEK 9. 2. 2024

Autobus celý den nasazen na směnu Š/24, která obsluhuje linky č. 8, 12, 21, 27 a vnitropodnikovou dopravu v areálu Chemparku v Záluží.

Linka č. 8 – spoje s odjezdem v 17:30 Litvínov, nádraží a 18:10 Litvínov, průmyslová zóna

Linka č. 12 – posilový spoj s odjezdem v 14:17 u Komořany, DÚK (jede do Litvínova, nádraží)

Linka č. 21 – spoj s odjezdem v 6:03 z Janov, škola (jede do Záluží, CHEMOPETROL)

Linka č. 27 – spoje s odjezdem v 5:35 z Litvínov, nádraží a v 5:45 z Litvínov, Šumná.

Čtyři spoje vnitropodnikové dopravy v areálu Chemparku v Záluží v 6:30, 13:30, 14:01 a 15:00.

SOBOTA 10. 2. 2024

Autobus celý den nasazen na lince č. 23 (linka do hor na Meziboří)

Trasa linky je Litvínov, poliklinika – Litvínov, Partyzán – Meziboří, radnice – Meziboří, sanatorium -Meziboří, stadion – Meziboří, kulturní dům – Meziboří, penziony – Meziboří, městský úřad – Litvínov, Partyzán -Litvínov, poliklinika

Odjezdy z Litvínov,poliklinika: 9:22; 9:52; 10:22; 10:52, 11:22, 12:52, 13:22; 14:22; 14:52; 15:22; 15:52; 16:22; 16:52 a 17:22

NEDĚLE 11. 2. 2024

Autobus celý den nasazen na lince č. 13

Trasa linky je Janov, konečná – Janov, sportovní hala – Janov, blok D3 – Janov, škola – Hamr – Hamr, sídliště – Hamr, škola – Litvínov, Janáčkova – Litvínov, Chudeřín – Litvínov, požární stanice – Litvínov, Bílý sloup -Litvínov, nádraží – Litvínov, náměstí Míru – Litvínov, Máj – Litvínov, mototechna – Litvínov, sportovní škola -Litvínov, Citadela – Litvínov, Koldům a zpět

Odjezdy z Janov, konečná: 9:30; 11:00; 12:30; 14:00; 15:30 a 17:00

Odjezdy z Litvínov, Koldům: 10:03; 11:33; 13:03; 14:33; 16:03 a 17:33