Žádosti do programu COVID 2021 bude MPO přijímat od 12. dubna

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo výzvu k novému programu podpory COVID 2021. Žádosti budou podnikatelé moci podávat od 12. dubna. Výzvu k programu COVID – Nepokryté náklady resort zveřejní ve čtvrtek.

„Firmy si budou moct vybrat jednu z těchto dvou kompenzací, která je pro ně výhodnější. Nové programy nahradí dosavadní specifické dotační tituly jako COVID – Gastro – Uzavřené provozovny či COVID – Nájemné,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „První program COVID – 2021 navazuje právě na úspěšný program COVID – Gastro – Uzavřené provozovny. Je postaven na stejném principu, ale vylepšen tím, že kompenzujeme místo 400 korun na zaměstnance korun 500. Platit bude pro všechny podniky s minimálním propadem tržeb v porovnání s loňským nebo předloňským lednem a únorem o 50 procent, nejen uzavřené. Pokud má firma do tří zaměstnanců, minimální částka bude vždy 1 500 korun, ať už má jednoho nebo tři pracovníky, to znamená, že tento podnikatel získá 45 000 korun za měsíc.“

Pomoc se týká období od 11. ledna 2021 do 31. března 2021. Žádosti do programu COVID – 2021 bude ministerstvo přijímat do 31. května 2021. „Profesní organizace ale žádaly ještě alternativní program, který by zohledňoval propad tržeb. Vláda proto schválila i dotační titul COVID – Nepokryté náklady, k němuž podrobnosti zveřejníme tento čtvrtek,“ dodává vicepremiér Havlíček. Podnikatelé si tedy budou moci vybrat ze dvou vzájemně alternativních dotačních titulů, jejich souběh možný nebude.

„Žádosti do programu COVID – 2021 budou podnikatelé podávat přes informační systém AIS, který už znají z předchozích programů,“ říká náměstek ministra průmyslu a obchodu pro digitalizaci a inovace Petr Očko a dodává: „Podrobnosti jsou na webu https://www.mpo.cz/covid-2021.“ říká náměstek ministra průmyslu a obchodu pro digitalizaci a inovace Petr Očko a dodává:

Program COVID 2021 budou podnikatelé moci kombinovat s Antivirem, nelze ho ale spárovat s novým kompenzačním bonusem. Podpora z COVID 2021 respektuje dočasný rámec Evropské komise.