Zahájení přímého přenosu olympijského festivalu z jezera Most začne na ČT1 ve 20.50 hodin

Přímý přenos ze zahájení Olympijského festivalu u jezera Most začne na ČT1 ve 20.50 hodin.

Letní olympijské hry patří k velkým světovým událostem. ČT1 připravila z jezera Most zábavnou show, která zahájí český Olympijský festival. V přímém přenosu z areálu u jezera Most na diváky čeká spoustu zábavy, zajímavostí a sportovních her. Známé osobnosti si poměří své síly v mnoha disciplínách. Vystoupí i skupina Mirai nebo divadelní spolek akrobatů Losers Cirque Company. Pořadem provede Roman Šebrle, Olga Lounová a Jan Svoboda. Svoji fyzičku, taktiku či šikovnost si vyzkouší například Barbora Špotáková, Gabriela Soukalová, Ondřej Synek, Vavřinec Hradílek, Aleš Valenta, Jakub Kohák, Richard Genzer, Zdeněk Godla, Andrea Kalivodová, Jolana Smyčková, Michal Novotný a mnoho dalších. Do areálu můžete zavítat i v následujících dnech a zažít unikátní atmosféru, vyzkoušet si mnoho sportů a potkat známé sportovce. Buďte s námi u olympijského svátku.