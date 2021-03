Zahrada Čech ruší jarní sezónu

Neuskuteční se ani další akce, na které jsou návštěvníci zvyklí – Mezinárodní výstava psů, Autosalon na Zahradě Čech, Gastro food fest či Hasičské slavnosti. Chybět na výstavišti budou i akce malého charakteru, jako je pravidelná výprodejová akce Marwill, kontraktační výstava ESOMARKET či akce pořádaná Policií ČR určená jako prevence pro žáky základních škol.

„Pro jarní prodejní výstavu Tržnice Zahrady Čech máme připravený náhradní termín pro případ, že by se situace v nejbližších dnech začala velmi výrazným způsobem zlepšovat. Aktuální dění neustále bedlivě sledujeme a o případném posunu budeme včas informovat,“ sdělila ředitelka Michaela Mokrá.

Nicméně Zahrada Čech nezahálí, již v tuto chvíli probíhá na výstavišti v pavilonu G očkování proti COVID-19. Zároveň získala společnost Zahrada Čech, s. r. o., zakázku na stavbu velkokapacitních očkovacích center v Ústeckém kraji. A aby vše bylo kompletní již tento čtvrtek 18. března 2021 otevírá v pavilonu D testovací místo pro zvýšení kapacit testovacích míst na Litoměřicku.

Prosím, držme si palce, ať se ve zdraví co nejdříve shledáme na nějaké společné akci.

„V tuto chvíli máme předán prostor VKOČM Litoměřic a Ústí nad Labem. Neznamená to ale, že by centra byla schopna otevření, nyní nastoupily další subjekty, které musí prostor vybavit technologiemi, aby byl zajištěn bezpečný a plynulý chod. To samé platí i o testovacím místě, již nyní je prostor připraven pro práci IT techniků. Mám ale radost z toho, že vše stíháme v termínech, tak jak nám byly odsouhlaseny zadavateli,“ doplnila s úsměvem Michaela Mokrá.