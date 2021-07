Zájemci o freestylové lyžování hlaste se!

Klub freestylového lyžování Most na Matyldě nabírá nové členy do olympijského tréninkového programu z řad mosteckých dětí ve věku osm až třináct let. Podmínkou je, aby děti uměly lyžovat na pokročilé úrovni.

„Cílem přípravy je vypěstovat nové talenty do výběrových týmů České republiky, s možností postupu do reprezentace ČR v akrobatickém lyžování. Tréninky se budou skládat ze skoků na trampolíně, jízdě po zábradlí, skoků do vody a fyzické přípravy,“ říká předseda klubu a trenér reprezentace ČR Roman Dalecký. Ten povede tréninky ve spolupráci s asistentem Tomášem Kavanem a Pavlem Pleskačem. Všichni mají licenci B v oboru akrobatického lyžování disciplíny slopestyle a big air. „Budeme začínat od těch nejjednodušších prvků postupně ke složitějším tak, abychom neuspěchali vývoj a eliminovali zranění.“ Tréninky probíhají v pondělí a ve čtvrtek od 15 hodin.

Tréninky na Matyldě budou probíhat tPotřebnou výbavou jsou staré lyže, lyžáky, neopren a helma. Lyže a plovací vesty je možné zapůjčit.