Zákaz odebírání vody na Mostecku

Vzhledem k současnému nedostatku vody ve vodních tocích vydal Magistrát města Mostu opatření o zákazu odběru vod z vodních toků. Zákaz se vztahuje na odběr povrchových vod z Vtelenského potoka a Zaječického potoka. Vodu nesmí lidé odebírat ani konví pro zálivku zahrady. Jestliže by lidé z potoka odebírali vodu dále, mohli by ohrozit vodní a navazující ekosystémy a funkci toku. Opatření platí až do 31. října 2020.

UPOZORNĚNÍ: Odebírání vody i přes zákaz odběru je kvalifikováno jako přestupek, a je možné uložit pokutu ve výši až 100 000 Kč.