Zákazníci stahují aplikaci ORLEN, registrace atakovaly milion registrací

Počet zákazníků, kteří se registrovali do aplikace ORLEN v Česku, překročil hranici jednoho milionu. Mobilní aplikace zákazníkům nabízí věrnostní program, možnost platit za tankování paliva přímo u stojanu, navigaci k vybrané čerpací stanici a další praktické funkce.
„Od spuštění aplikace v roce 2020 počet registrovaných uživatelů průběžně roste. Každý měsíc přibude více než deset tisíc nových registrací. Nejde ale jen o registrace – vidíme reálné využívání při každodenním cestování, ať už jde o placení, sbírání bodů nebo čerpání výhod,“ říká ředitel sítě čerpacích stanic ORLEN v České republice Rostislav Moravec.
Vedle plateb patří mezi nejvyužívanější funkce věrnostní program a nabídka odměn v rámci Stop Cafe. Zákazníci nejčastěji sahají po gastro produktech, především hot dozích a horkých nápojích. Aplikace současně nabízí i prvky gamifikace a promo aktivit, které rozšiřují možnosti, jak sbírat výhody a zapojit se do akcí – například adventní kalendář, kolo štěstí, stírací losy nebo odměny za opakované nákupy. Součástí digitálních služeb jsou také pohodlné platby za palivo – ať už přímo od stojanu pomocí QR kódu, nebo přímo z infotainmentu vozidla přes Apple CarPlay či Android Auto.
Aplikace nabízí také možnost věnovat nasbírané body na dobročinné projekty. Společně s Nadací ORLEN Unipetrol se již podařilo podpořit například ADRU, Českou olympijskou nadaci nebo Nadační fond Veroniky Kašákové. Uživatelé aplikace ORLEN už prostřednictvím programu „Daruj své body“ přispěli na dobročinné projekty částkou přes 2 miliony korun, přičemž jen v nedávné etapě zaměřené na podporu dětí opouštějících dětské domovy se vybralo více než 400 tisíc korun.
Při předložení QR kódu vygenerovaného v mobilní aplikaci je možné získávat body za platby za veškerý sortiment a služby, a to jak platební kartou, tak v hotovosti. Nasbírané body lze následně vyměnit za zvýhodněné nabídky nebo produkty zdarma z nabídky rychlého občerstvení Stop Cafe.