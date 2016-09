Základní část MLMK spěje ke konci, příští víkend bude dobojováno

Tento víkend byla odehrána dvě nekompletní kola DRFG Mostecké ligy malé kopané. V jejich rámci bylo odehráno celkem devět zápasů a jedna dohrávka. Ligový program nabourala zejména nepřítomnost týmu Gamblers Most, neboť tento tým se o víkendu zúčastnil premiérového ročníku Ligy mistrů malého fotbalu ve Slovinském Mariboru.

Sobotní zápasy zahájilo střetnutí mezi FC Gunners Most – GMS Most. GMS platili jak postavením v tabulce, tak kvalitou sestavy za jednoznačné favority, ale nakonec byli velmi rádi za hubenou výhru 3:2 po poločase 2:2.

Následoval další vyrovnaný zápas mezi FC Katalánci SWAG – proOFFICE. I zde nakonec slavil, byť těsné, vítězství favorit. Katalánci vyhráli 5:4. Následovala jasná záležitost v podání Hospody Ulita, která přejela Old Bridge v poměru 14:1. Skutečně výjimečné střelecké představení se v zápase podařilo Běhavému, který přesně mířil hned osmkrát. Sobotní program uzavřela demolice FC Levels, kteří padli 1:20 s Inseminátors FC. V útoku vítězů úřadoval hlavně Martin Boček (6+2).

Nedělní zápasy zahájili práv Levels,kteří se postavili FC Gunners Most a dokázali zvítězit 3:1. Všechny tři góly vítězů zajistil Marušík mladší. Poté svou první letošní porážku okusili FC Jeptišky, a to poněkud překvapivě s týmem Old Bridge. Je ovšem třeba uvést, že Jeptišky hrály celé utkání v oslabení o jednoho hráče. Old Bridge nakonec zvítězili 8:2, když hned šest jejich gólů zařídil Kup. Následovala prohra proOFFICE s Hospodou Ulita, v poměru 2:8 po ještě přijatelném poločase 2:3.

Dalším utkáním dne byl střet mezi GMS Most a FC Katalánci SWAG. Katalánci dokázali vyhrát i své druhé víkendové vystoupení, tentokrát 3:1. Poté ke svému druhému nedělnímu zápasu nastoupily již početně kompletní Jeptišky, ale bohužel opět padly, tentokrát 6:9 se silnými Inseminátors FC. Téměř všechny góly vítězů zařídil Martin Boček, který tak přesně vyrovnal svůj sobotní zápis.

Posledním zápasem víkendu byla dohrávka odloženého zápasu mezi Inseminátors FC a FC Katalánci SWAG. V ní zvítězili Inseminátors 3:1 po dalším ofenzivním galapředstavení Martina Bočka.

Před posledním víkendem základní části jsou v čele tabulky stále FC Jeptišky před Inseminátors FC a Gamblers Most. Do podoby tabulky však stále promlouvá několik odložených zápasů. Střelcům vládne Boček, který má na svém kontě 34 zásahů.