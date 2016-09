Novorozence ohlídají nové monitory dechu

Velkého pomocníka dostali lékaři a zdravotní sestřičky, potažmo i maminky na dětském oddělení mostecké nemocnice. Jedná se o monitory dechu, které mají za úkol hlídat, zda novorozenci a zejména nedonošená miminka dýchají.

Čtrnáct nových Apnea monitorů za více než čtyřicet tisíc korun obdržela od Nadace Křižovatka Krajská zdravotní pro Dětské a dorostové oddělení v mostecké a teplické nemocnici. Mostecké oddělení získalo celkem deset těchto „hlídačů“. „Chtěl bych poděkovat za nové monitory dechu, které zdravotníkům pomáhají hlavně při péči o nedonošené děti. Je to pro nás opravdu velký pomocník a s Nadací Křižovatka spolupracujeme již několik let. Chtěl bych vyzdvihnout, že si sami hlídají životnost monitorů a díky sponzorům je pravidelně obměňují,“ uvedl primář Dětského a dorostového oddělení Nemocnice Most Jiří Biolek.

Monitory dechu se pomalu stávají nezbytným vybavením zdravotnických oddělení. Využívají se k monitorování dechu zejména u nedonošených a nezralých novorozenců. Podložky se vkládají pod matraci v lůžku dítěte a čidla reagují na pohyb hrudního koše miminka. Monitory využívají nejen zdravotníci, ale stále častěji i maminky, které si je mohou zapůjčit po odchodu domů. „Monitory dechu jsou citlivé přístroje, které mají omezenou životnost. Proto hledáme podporu u sponzorů a dárců i v jednotlivých regionech, abychom pomohli zajistit kontinuální obnovu přístrojů v nemocnicích,“ uvedla manažerka projektu Nadace Křižovatka Štěpánka Pokorníková. Monitory dechu pro dětská oddělení teplické a mostecké nemocnice získala Nadace Křižovatka díky sponzorskému daru.