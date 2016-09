Farmářské slavnosti ve znamení jablek

Mostecké první náměstí už tuto sobotu 1. října provoní jablka, jablečné štrúdly a dezerty. Koná se tu další farmářská slavnost spojená s oslavou Svátku seniorů.

Již druhým rokem pořádá město Most pravidelné farmářské slavnosti. Ty nejbližší budou vzhledem k začínajícímu podzimu ve znamení jablek. Uskuteční se 1. října dopoledne na 1. náměstí. Zájemci se mohou těšit na prezentaci, ochutnávku a prodej kvalitních potravin od regionálních výrobců a pěstitelů, ale i na bohatý program. Podzimní farmářské slavnosti pořádá město Most ve spolupráci s Okresní agrární komorou Most a Adamem Webrem, pořadatelem Severočeských farmářských trhů.

Stejně jako předchozí budou farmářské slavnosti spojené se soutěží. Tentokrát o nejlepší jablečný dezert. „Do klání o nejlepší dezert se přihlásili jen čtyři soutěžící. Uzávěrka soutěže byla do úterý 27. září. Pokud ale občané přinesou s sebou své výtvory i v den farmářské slavnosti, budou moci soutěžit,“ uvedla tisková mluvčí mosteckého magistrátu Alena Sedláčková.

V odpoledních hodinách na farmářské slavnosti na 1. náměstí naváže stejně jako v loňském roce oslava Svátku seniorů. Ti se mohou těšit na pěvecké vystoupení Jirkovských seniorek, draní peří se Skejušanem, taneční country vystoupení Babí léto a taneční vystoupení lomských a litvínovských seniorek. Vrcholem programu pak bude taneční vystoupení seniorek z Městské správy sociálních služeb. Akce se koná pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka.