Zapište se do registru dárců kostní dřeně v pondělí 16. března v Ústí nad Labem

pondělí 16. března proběhne na Krajském úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem další nábor nových dárců kostní dřeně. Nábor proběhne od 12 do 16 hodin ve 2. patře na konferenčním sále.

K registraci se mohou přihlásit zdraví lidé bez trvalé medikace ve věku od 18 do 35 let s váhou vyšší než 50 kg, platností pojištění na území ČR. Při náboru se provádí stěr z ústní sliznice. Není tedy nutné absolvovat odběr krve. Zapsání do registru zabere maximálně 15 minut. Dárci vstupují do registru zcela dobrovolně, na základě svobodné vůle a po podpisu plně informovaného souhlasu a vyplnění vstupního formuláře. Pro zápis je potřeba kartička zdravotní pojišťovny a občanský průkaz.

Pokud nemůžete nebo nechcete do registru vstoupit, můžete pomoci i jinak. V den náboru můžete také na krajský úřad (sběrné místo) donést zachovalou kabelku, batoh či peněženku a podpořit tak dobročinný bazar s názvem Kabelkománie. Výtěžek z prodeje podpoří dárcovství kostní dřeně.

„Přestože se počet zaregistrovaných v České republice blíží magickému číslu 100 tisíc, stále se nám bohužel nedaří najít dárce nebo ho nalezneme příliš pozdě pro cca každého čtvrtého pacienta. Proto je potřeba databázi dobrovolníků neustále rozšiřovat. Pokud totiž správného dárce máme, šance na úspěch transplantace je poměrně vysoká, u dětí například až mezi 70 – 90 %. V naší činnosti nám dlouhodobě velmi pomáhají podobná partnerství, jako máme s Ústeckým krajem. Jen za první rok naší spolupráce se počet dárců v tomto regionu více než zdvojnásobil. Loni se zde zapsalo celkem 313 lidí, v roce předešlém pro srovnání pak 130 lidí,“ říká mluvčí Českého národního registru dárců dřeně Klára Conková.

Myšlenku dárcovství kostní dřeně loni podpořila i Veronika Kašáková, která se stala patronkou akce a sama se do registru zapsala i ústečtí američtí fotbalisté Blades, kteří se také zapsali v rámci ústeckého náboru. Chystaný březnový nábor podpoří také HC Verva z Litvínova. „Měl by dorazit ikonický hokejový maskot Vervák a jednáme také o účasti některých hokejových zástupců, kteří by přišli dobrovolníky podpořit, případně poskytnout autogram,“ říká jedna z organizátorek krajských náborů Edita Dvořáková.

A proč se stát dárcem kostní dřeně? V naší zemi onemocní každoročně stovky lidí včetně mladých lidí i malých dětí chorobami krvetvorby, které vážně ohrožují jejich život. Nejznámější a nejčastější mezi těmito nemocemi je leukémie. Následují ji zhoubné nádory krvetvorby, těžké útlumy krvetvorby nebo imunity. Zdaleka ne všichni, kteří se zaregistrují, budou v budoucnu k darování dřeně vyzváni. Pravděpodobnost není velká, přesto každý z přihlášených dává naději.