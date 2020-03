Policie již ví, kdo ukradl 22 triček

Policisté obvodního oddělení v Mostě šetřili případ krádeže v obchodě, kdy neznámý pachatel odcizil oděvy v hodnotě 5 638 korun. Provedeným šetřením policisté zjistili, kdo má krádež na svědomí a totožnost muže odhalili. Vyšetřovatel ho obvinil z přečinu krádeže. Nekradl poprvé, předloni se vrátil z vězení a nyní je v podmínce.

Muž měl v obchodním centru v Mostě v jednom obchodě s oděvy odcizit celkem 22 pánských triček. Ty si ještě uvnitř prodejny uložil do tašky a poté odešel ven, aniž by za zboží zaplatil. Do obchodu šel již s úmyslem něco odcizit a lup hodlal zpeněžit. To se mu prý nepodařilo, neboť neznámý muž, kterému údajně trička nabídl k prodeji, ho napálil. Za krádež 37letému obviněnému z obce na Lounsku hrozí až tříletý trest odnětí svobody a to s ohledem na kriminální minulost.