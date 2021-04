Zápis dětí do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2021/2022 se bude konat na školách uvedených v příloze (plakát) ve dnech: čtvrtek 8. dubna 2021 od 14 do 17 hodin a v pátek 9. dubna 2021 od 14 do 17 hodin. Jednotlivé školské obvody jsou zakresleny v mapě na https://mapy.mesto-most.cz/app/skoly/ spolu s možností interaktivního přihlášení k zápisu.