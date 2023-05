Závodníci z SK Leon Most na Evropských hrách bojového umění

Evropské hry a mezinárodní Mistrovství Evropy Asociace WMAC

Na základě dlouhodobého tréninkového plánu se vybraní závodníci SK LEON, z.s. zúčastnili mezinárodního Mistrovství Evropy asociace WMAC, které proběhlo v rámci Evropských her bojového umění v hlavním městě San Marino Republiky San Marino.

Mistrovství se uskutečnilo ve dnech 6. a 7. května 2023, vzhledem k tomu, že vzdálenost mezi Mostem a San Marínem je značná vyrazila reprezentační výprava něco po půlnoci ze čtvrtka na pátek a po 14ti hodinové jízdě dorazila do hotelu Rio Re v San Marinu. Poté co se sportovci s doprovodem ubytovali vyrazili na prohlídku města. Vážení bylo pořadateli vyhlášeno v termínu 20–22 hod. kontrola váhy, mezinárodních licencí a zdravotní způsobilosti se neobešla bez drobných problémů, které byly společnými silami a vzájemnou vstřícností překonány k oboustranné spokojenosti. Všechny sportovci opustila nervozita a dostali hlad, celá skupina se vydala do restaurace na jídlo a do hotelu nabrat sílu k nadcházejícím soubojům. V sobotu začal kolotoč vzájemných zápasů a nekonečná práce koučů, kteří museli zkušenými postřehy přečíst soupeře a správnými radami dovést svého svěřence k vítězství. Tato práce trenérů a výkon závodníků se projevila celkově kvalitními výsledky. Cestou k domovu si sportovci v hlavě promítali, co se jim během zápasů povedlo a co ne. Víc bylo těch, kteří jsou se svými výsledky spokojeni vezli totiž domů 8 titulů Mistr Evropy, 1x stříbrnou medaili a 4x medaili bronzovou. Oba trenéři Vojtěch Brzoň i Petr Václavík se shodují v tom, že výjezd byl velmi dobrý a zkušenosti, které závodníci načerpali posunou jejich dovednosti a závodní formu ještě dál.

Výsledky závodníků z SK LEON, z.s.

během ME WMAC 6. – 7. 5. 2023

Matyáš Vítězslav Vítek 1. místo junioři +80 kg LC

Matyáš Vítězslav Vítek 1. místo junioři + 80 kg PF

Matyáš Vítězslav Vítek 2. místo Muži + 90 kg PF

Štěpán Zuda 1. místo junioři -75kg PF

Štěpán Zuda 1. místo junioři -75kg LC

Ondra Bílek 1. místo junioři -60 kg LC

Ondra Bílek 3. místo junioři -65kg PF

Ella Brzoňová 1. misto mladší žáci -30 kg PF

Ella Brzoňová 1. misto mladší žáci -30 kg LC

Dominik Pleinert 1. misto mladší žáci +50 kg PF

Dominik Pleinert 3. misto mladší žáci +50 kg LC

Jan Borovička 3. misto junioři -65 kg PF

Jan Borovička 3. misto junioři -65 kg LC

Milan Záblocký 5. místo mladší žáci -40 kg PF

Milan Záblocký 5. místo mladší žáci -40 kg LC

Pavel Urbánek 6. místo mladší žáci -40 kg PF

Pavel Urbánek 6. místo mladší žáci -40 kg LC