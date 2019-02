Zážitkové jízdy na autodromu s novými vozy

Společnost AUTODROM MOST nabízí nově řidičům ve svém offroadovém areálu Navara Off-road Park zážitkovou jízdu v pick-upu Nissan Navara, který patří k nejoblíbenějším automobilům této kategorie na světě.

Umožnila to spolupráce s automobilkou Nissan. „Partnerství s automobilkou Nissan pro nás znamená mimo jiné další kvalitativní posun nabízených služeb. Získali jsme minimálně do konce letošního roku čtyři vozy Nissan Navara, které budou k dispozici účastníkům kurzů jízdy pro offroadové a SUV vozy pod vedením zkušených instruktorů. Podrobnosti spolupráce upřesníme koncem března na společné tiskové konferenci k tuzemské premiéře závodního víkendu NASCAR Whelen Euroseries. Na autodromu evropskou odnož slavné severoamerické série přivítáme ve dnech 28. až 30. června,“ uvedla obchodní a marketingová ředitelka společnosti AUTODROM MOST Jana Svobodová.

Automobilka Nissan se v motoristickém sportu celosvětově výrazně angažuje. Závodní historie společnosti Nissan trvá již 80 let a pokračuje dodnes. Jde o skvělý příběh plný odhodlání, překonávání překážek a vášně pro daný sport. Stejně tak bohatá je historie automobilky v segmentu pick-upů, kdy první vůz této kategorie představila v roce 1935. Navázání partnerství s mosteckým autodromem je proto podle generálního ředitele Nissanu pro ČR a Slovensko Vlastimila Čepičky v tomto ohledu logickým krokem. „Našim cílem je ve spolupráci s mosteckým autodromem poskytnout jeho návštěvníkům pravý zážitek z off-roadu, který je pro model Navara s vyspělým pohonem 4×4 přirozeným prostředím. Věříme, že si návštěvníci jízdu s našimi vozy v Navara Off-road parku náležitě užijí,“ upřesnil.

Oba partnery také spojuje zájem o čistou mobilitu. Se stejnojmenným spolkem autodrom úzce spolupracuje. Spolek sleduje vývoj a trendy automobilového průmyslu v nejbližší budoucnosti. Jeho cílem je snížení emisí skleníkových plynů a znečišťujících látek z dopravy, podporuje proto myšlenky inovativního přístupu. Spolek navíc sdružuje průmyslové podniky, oborová sdružení a svazy, výzkumné a finanční instituce, národní orgány veřejné správy, uživatele, spotřebitele i odborníky využívající čistou mobilitu či podílející se na výzkumu, vývoji, inovacích nebo podpoře vozidel s alternativním pohonem.

Nissan vyrábí nejprodávanější stoprocentní elektromobil na světě Leaf s nulovými emisemi. Je také účastníkem šampionátu formule E, kde nahradil sesterskou značku Renault. Pro novou sezonu prodloužil spolupráci se Švýcarem Sebastienem Buemim. Jeho novým týmovým kolegou bude thajský pilot F2 Alexander Albon.