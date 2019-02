Připojte se k ostatním a jeďte „Do práce na kole“!

Město Most se letos opět zúčastní ve spolupráci s národním organizátorem, spolkem Auto*Mat, celostátní soutěže Do práce na kole. Smyslem kampaně je motivovat firmy a jejich zaměstnance k tomu, aby si alespoň na měsíc vyzkoušeli dopravovat se do práce na kole, pěšky nebo během a omezili jízdu autem, protože si tak mohou nejen zlepšit svou fyzickou kondici, náladu, posílit vztahy mezi kolegy na pracovišti, ale současně mohou v souladu s projektem Mostem odpovědně: rozjeďme čistou mobilitu, přispět k zlepšení životního prostředí a kvalitě života/veřejného prostoru ve městě. Soutěž startuje 1. května a končí 31. května a mohou se jí zúčastnit nejen cyklisté, ale i chodci, běžci, bruslaři, koloběžkáři či vozíčkáři.

Soutěžící v tomto období chodí, běhají nebo jezdí na kole do práce a zapisují si – ideálně každý den – v registračním systému nebo pomocí speciální aplikace údaje o uskutečněném přesunu do práce a z práce. Pro účast v soutěži je třeba vytvořit dvou až pěti členné týmy, zaregistrovat se a uhradit registrační poplatek. Registrace je možná do 30. dubna na webových stránkách www.dopracenakole.cz, kde jsou k dispozici veškeré informace.

V první vlně registrace od 1. března do 1. dubna je startovné pro jednotlivce ve výši 290 Kč, v druhé vlně od 2. dubna do 15. dubna se zvyšuje na 360 Kč a v třetí vlně od 16. dubna do 30. dubna činí 420 Kč. Soutěž se uskuteční ve třech kategoriích. První a zároveň hlavní soutěžní kategorií je pravidelnost týmů, to znamená, aby tým v měsíci květnu absolvoval pěšky, na kole, koloběžce apod. dopravním prostředku, více než 66 % cest do práce. Dalšími kategoriemi jsou výkonnost jednotlivců pro ty, kteří denně našlapají, uběhnou či ujdou hodně kilometrů a kategorie Cyklozaměstnavatel roku, pro zaměstnavatele s nejlepším zázemím a podporou pro cyklisty.

I v letošním ročníku proběhnou „akce na triko“ a soutěžit se bude o zajímavé ceny. V rámci závěrečného vyhlášení výsledků soutěže poskytne hlavní ceny Cyklo Point Most, prodejce jízdních kol a elektrokol, s kterým zároveň připravujeme zajímavý doprovodný program. Náklady na pořádání soutěže jsou částečně hrazeny z projektu Mostem odpovědně: rozjeďme čistou mobilitu, který je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.