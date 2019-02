Ústecký kraj nechybí ani letos na veletrhu Holiday World

Od čtvrtka do neděle hostí Výstaviště Praha 28. ročník středoevropského veletrhu cestovního ruchu Holiday World. Mezi stovkami vystavovatelů nechybí ani stánek Ústeckého kraje s expozicí Brána do Čech. A právě zde pokřtili v úvodní den akce aktualizovaného cykloprůvodce Labská stezka 2019.

Stezka je top evropskou dálkovou cyklotrasou a nabízí 1 300 kilometrů jedinečného spojení historie, architektury a přírody. Vede atraktivním prostředím od pramene Labe v Krkonoších až k Severnímu moři u německého Cuxhavenu. Nový průvodce provede cyklisty po trase, ale nabízí i široký výběr ubytovatelů a služeb pro cyklisty podél celé Labské stezky.

„Labská stezka je bezpochyby fenomén cykloturistiky v České republice s evropským přesahem. Ústecký kraj je na svém území majoritním investorem výstavby Labské stezky. Letošní rok Ústecký kraj začne budovat poslední etapu na Roudnicku, a odtud to již není daleko do Středočeského kraje. Jedná se o etapu Dobříň – Račice, která má být dokončena do roku 2019, etapu Račice – Hněvice a etapu Třeboutice – Nučnice, kde práce započnou v roce 2019 a skončí v roce 2020. Nejenom, že se tak turisté pohodlně dostanou ze státní hranice do Prahy a obráceně, že budou moci na kole navštěvovat Centrum vodních sportů v Račicích, kde se na vodním kanálu odehrávají evropské a celosvětové bitvy ve vodních sportech, ale hlavně se dovrší letitá práce na tomto turistickém fenoménu,“ řekl k Labské stezce náměstek hejtmana Ústeckého kraje Zdeněk Matouš a dodává: „Nesmírně důležitý je marketing Labské stezky, proto se těším ze křtu letošního vydání Cykloprůvodce Labské stezky 2019. Ať je všem cyklistům skvělým pomocníkem napěchovaným aktuálními informacemi a přehledovými mapami. Věřím, že si v něm každý cyklista najde to, co potřebuje.“ Cykloprůvodce bude od března opět zdarma k dostání v zainteresovaných infocentrech.

Kromě vlastní expozice, kde Ústecký kraj prezentoval hlavně své čtyři destinace (České Švýcarsko, České středohoří, Krušné hory a Dolní Poohří), je součástí expozice zahraniční partner z Polska – Okres Ostróda, se kterým má kraj smlouvu o spolupráci. Pult tam má také Tourist Organisation of Republic of Srpska.

Mezinárodní veletrh v Praze končí v neděli 24. února