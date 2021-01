Zboží z obchodů neodnesl

Vyšetřovatel mostecké policie zahájil stíhání 45letého muže z Litvínova a obvinil ho ze zločinu krádeže. Muž měl dle policistů v jednom litvínovském supermarketu odcizit různé potraviny v hodnotě 1 443 korun. Sýry, máslo a různé oříšky si měl uschovat pod oděv a poté prošel přes pokladní zónu, aniž by za věci zaplatil. Na místě byl zadržen pracovníky marketu. O několik dnů později zamířil do jiného obchodu v Litvínově. U pokladny platil za colu, pod bundou měl ukrytý salám, různé konzervy a další věci, vše za více než 1 700 korun. Jakmile zjistil, že je o jeho osobu zájem, vběhl zpět do prodejny a začal do regálů odhazovat lup. I tak skončil na policii. Za krádeže byl již odsouzen a za tyto delikty, kterých se měl dopustit v době nouzového stavu, může očekávat v případě potrestání daleko přísnější postih.