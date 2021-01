Pro peníze si šel s plynovou pistolí a střílel z ní na ulici

Nevhodný způsob k vyřizování účtů si zvolil 31letý muž z Mostu. Nejprve měl minulý týden v dopoledních hodinách v ulici Petra Jilemnického na místě veřejně přístupném vystřelit před svědky z plynové zbraně. Poté pokračoval do nedaleké čtvrti rodinných domků, kde měl před jedním domem vyřvávat a vyhrožovat majitelce domu, kterou bez její přítomnosti častoval vulgárními výrazy a následně měl svoje výhrůžky zdůraznit dvěma výstřely z pistole. Motivem jeho jednání byl údajný spor ohledně peněz s majitelkou domu, kde měl muž vykonávat nějaké práce. Poté z místa incidentu odešel směrem do centra, kde byl v ulici Františka Halase vypátrán policisty hlídkové služby a zadržen. Zbraň, kterou měl u sebe, mu policisté odebrali a o jejím osudu rozhodne soud. Policejní inspektor obvodního oddělení Most nyní Mostečanovi sdělil ve zkráceném přípravném řízení podezření ze spáchání přečinů výtržnictví a nebezpečného vyhrožování. Za ty ho může soud v případě odsouzení potrestat až tříletým trestem odnětím svobody.