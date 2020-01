Dva případy vloupání do sklepů šetří od konce roku mostecká policie. V centru města neznámý pachatel vnikl do sklepních prostor obytného domu a tam z jedné kóje měl odcizit sportovní vybavení, pneumatiky a jízdní kolo. Poškozený majitel odhadl způsobenou škodu na částku 77 tisíc korun. V panelovém domě na konečné v Mostě se neznámý lapka dostal do suterénu a tam ze sklepních prostor odcizil dvě horská jízdní kola. Poškozenému majiteli zloděj zanechal škodu za 23 tisíc korun.