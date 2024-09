Žena ujížděla na motorce

Během uplynulého úterý zadrželi policisté v mosteckém okrese dvě osoby se zákazem řízení. Na první z nich narazila uniformovaná hlídka z policejní stanice Lom. Při dopravně bezpečnostní akci na silnici mezi Lomem a Duchcovem zastavili vozidlo značky Škoda. Z požadovaných dokladů řidič předložil pouze občanský průkaz, protože řidičák má v čistírně. Ten mu odebral Městský úřad Litoměřice, který 65letému muži uložil v polovině letošních prázdnin zákaz řízení motorových vozidel. Na druhou osobu, 25letou motorkářku, narazili hamerští policisté v Horním Jiřetíně. Řidička na sebe upozornila jízdou bez registrační značky. Na výzvy policejní hlídky k zastavení nereagovala. Zřejmě se domnívala, že má na motorce výhodu. V Horním Jiřetíně projela žena několik ulic a mířila směrem k černickému rybníku. Tam na účelové komunikaci sjela na travnatý terén a pak do koryta potoku. Motorkářka se snažila svůj stroj dostat opět na zpevněnou cestu. To se jí ale po několika pokusech nepovedlo. Z jednostopého prostředku musela sesednout. To už policisté vyběhli z vozidla směrem k ženě z Chomutova, kterou zadrželi. I ona měla totiž uložený zákaz řízení všech vozidel, o kterém rozhodl Okresní soud v Hradci Králové už v roce 2022. Omezení je platné ještě jeden rok. Na policejních služebnách si muž i žena převzali sdělení podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Za to jim hrozí v případě uznání viny až dvouletý pobyt ve vězení.