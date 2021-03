ZHASNĚTE a podpořte Hodinu Země!

Také letos se můžeme připojit k celosvětové akci Hodina Země. Stačí k tomu jediné. V sobotu 27. března v 20.30 na jednu hodinu zhasnout a dát tak najevo, že nám záleží na ochraně klimatu.

K akci zaměřené na ochranu klimatu, k Hodině Země 2021, se připojí i město Most. Do tmy se zahalí v sobotu 27. března 2021 od 20.30 do 21.30 hodin dominanta města hrad Hněvín. Symbolickým zhasnutím chce dát město najevo, že mu není lhostejná ochrana klimatu.

Hodina Země je každoroční mezinárodní akce zavedená Světovým fondem na ochranu přírody (WWF). První ročník se konal v roce 2007 v Sydney v Austrálii, kdy cílem organizátorů bylo atraktivním způsobem upozornit na změnu klimatu. Na hodinu tehdy zhasla světla na slavné budově australské opery, do kampaně se zapojily více než 2 miliony lidí. Během let se tato úspěšná akce rozšířila do celého světa a koná se vždy poslední sobotu v měsíci březnu. Od roku 2010 se koná i v České republice.

Do Hodiny Země 2020 se v sobotu 28. 3. 2020, i čase pandemie, zapojilo 124 obcí, včetně 8 statutárních měst, dále 62 firem a organizací a 5 památek. Zapojilo se rekordních skoro 3500 jednotlivců, z nichž si 722 stanovilo svůj klimatický závazek a 637 si ho přímo vyčíslilo. Celková roční úspora ze všech závazků je skoro 2000 tun CO2 ekv. V Praze postupně, po 1 minutě zhaslo 10 pražských dominant, od nejstarší Strahovského kláštera ze 12. století po památník obětem komunismu z 21. století. Na celém světe akce proběhla ve 190 zemích.