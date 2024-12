Zimní motoristická sezóna: paliva, autokosmetika a provozní kapaliny – víte, jaké používat?

Zimní sezóna vyžaduje od řidičů pozornost nejen při volbě pohonných hmot, ale i v celkové péči o vozidlo. Proto ORLEN, největší síť čerpacích stanic v České republice, člen skupiny ORLEN Unipetrol, přináší ucelenou nabídku produktů a doporučení pro přípravu vozidel na zimu. Na všech 439 čerpacích stanicích ORLEN v České republice najdou řidiči od 1. prosince 2024 do 28. února 2025 zimní verzi aditivované motorové nafty Efecta Diesel s čisticími účinky, která je na bezmála 420 stanicích doplněna o prémiovou motorovou naftu Verva Diesel s posílenými čisticími účinky a odolností vůči nízkým teplotám. Kromě paliv nabízí ORLEN svým zákazníkům kvalitní autokosmetiku a sezónní provozní kapaliny, které usnadňují údržbu vozidla během zimních měsíců a přispívají tak ke spolehlivé a bezpečné jízdě.

Zimní paliva

U automobilového benzínu se nízkoteplotní vlastnosti zpravidla vůbec nemusejí řešit, protože vydrží i −40 °C. Motorová nafta je však na nízké teploty mnohem citlivější. Proto se v zimním období u motorových naft řeší parametr filtrovatelnost, udávající při jaké venkovní teplotě lze očekávat ztrátu provozních schopností vozidla v důsledku ucpání palivového filtru vykrystalizovanými parafiny. Podle jakostní normy ČSN EN 590 musí všechny čerpací stanice v České republice vydávat od 1. prosince do 28.(29.) února naftu s filtrovatelnosti alespoň −20 °C. ORLEN tak na všech svých čerpacích stanicích nabízí zimní verzi aditivované nafty Efecta Diesel, která je navržena tak, aby odolávala chladu a chránila palivový systém.

Pro nejnáročnější podmínky je určena prémiová zimní nafta Verva Diesel s filtrovatelností alespoň −26 °C, která díky svému pokročilému aditivnímu složení umožňuje provoz i ve velmi nízkých teplotách. Celoročně posílené cetanové číslo až na 60 jednotek zlepšuje studené starty, zaručuje vyšší výkon, hladší chod motoru, méně emisí a má pozitivní vliv na spotřebu. Ta je k dispozici na bezmála 420 stanicích ORLEN. „Zimní nafta Verva Diesel obsahuje nadstandardní dávku depresantů, které modifikují strukturu parafínových krystalků a zvyšují její filtrovatelnost na alespoň −26 °C. Toto palivo poskytuje spolehlivost v extrémních podmínkách a je navrženo tak, aby zajistilo plynulý průchod palivovým filtrem i za silných mrazů,“ uvádí Rostislav Moravec, ředitel maloobchodní sítě ORLEN v České republice a dodává: „Náš závazek k vysoké kvalitě pohonných hmot a péči o vozidlo je samozřejmostí pro zajištění bezpečnosti a komfortu zákazníků na jejich cestách.“

Sezónní přípravky a kapaliny

V doplňkovém sortimentu ORLEN najdou zákazníci také nezbytné sezónní přípravky a kapaliny, které přispívají k bezpečnosti a provozuschopnosti jejich vozů v zimním období. Patří mezi ně provozní kapaliny, zejména nemrznoucí směsi do ostřikovačů a chladicí kapaliny. ORLEN doporučuje před příchodem mrazů vyměnit letní směs do ostřikovačů za zimní variantu, která je odolná vůči teplotám až do −30 °C a zajišťuje jasný výhled i při nízkých teplotách. Pro překlenovací období je také k dispozici celoroční směs, která odolá mrazu do −5 °C.

V sortimentu provozních kapalin ORLEN najdou zákazníci také prostředky proti zamlžování oken a další zimní doplňky, které ulehčí každodenní provoz a zajistí pohodlí během jízdy. Mezi nejnovější produkty patří kapaliny s obsahem NANO částic, které zlepšují čištění oken i ochranu karoserie.

Během zimní sezóny je také klíčová správná autokosmetiky, která chrání lak a přispívá k dobrému stavu vozidla. ORLEN doporučuje důkladné ošetření autokosmetikou, ideálně před nástupem zimy. Pravidelná aplikace ochranných vrstev a dekontaminace povrchu laku chrání vozidlo před nečistotami a solí, které by mohly lak poškodit. Na stanicích ORLEN je k dispozici široká nabídka certifikovaných přípravků, které jsou určeny speciálně pro údržbu laku, oken i plastových částí vozu. Zákazníci mohou využít i automyčky ORLEN, které jsou vybaveny šetrnými prostředky s ohledem na lak i životní prostředí.

Síť čerpacích stanic ORLEN je součástí skupiny ORLEN Unipetrol, vlastněné mezinárodní skupinou ORLEN, která provozuje více než 3 500 čerpacích stanic ve střední Evropě. ORLEN nabízí na čerpacích stanicích

v Česku prvotřídní pohonné hmoty Efecta s prokazatelnými čisticími účinky a prémiová paliva Verva, která vedle péče o motorovou soustavu mají maximálně vylepšeny výkonnostní parametry. Součástí nabídky je i široký sortiment doplňkového prodeje, služeb a občerstvení pod značkou Stop Cafe. ORLEN vydává i vlastní tankovací karty EASY a BUSINESS a zákazníkům nabízí dvě mobilní aplikace – věrnostní aplikaci ORLEN a aplikaci pro péči o vůz Mycí digi linka.

