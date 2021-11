ZKRÁCENÍ VÝJIMKY PRO POČERADY MŮŽE OHROZIT DOSTUPNOST ELEKTŘINY, SEV.EN ENERGY PODÁVÁ ŽALOBU

Energetická společnost Sev.en Energy žádá soud, aby přezkoumal proces rozhodnutí o emisní výjimce pro Elektrárnu Počerady. Podle Sev.en Energy došlo k neadekvátnímu zkrácení lhůt pro ekologizaci výrobních bloků, a to navíc v situaci krátce po změně vlastníka elektrárny. Provozovatel upozorňuje na to, že jakékoliv administrativní omezení provozu stabilního a nezávislého zdroje může před nadcházející zimou prohloubit energetickou krizi v Evropě. Zpřísnění podmínek pro opravu elektrárny si vynutily především nátlakové organizace.

Částečná a časově omezená výjimka pro Počerady, k jejímuž udělení evropská legislativa přímo vybízí, se vztahuje pouze na emise rtuti a původně měla platit plošně pro všech pět bloků po dobu čtyř let. Odvolací orgán však platnost zkrátil – u dvou bloků do poloviny roku 2024, u jednoho bloku do konce roku 2024 a u zbývajících dvou bloků do poloviny roku 2025. Ministerstvo rozhodovalo v atmosféře permanentního nátlaku ze strany ekologických aktivistů, kteří volali po úplném zrušení výjimky. Ti také minulý týden rozhodnutí ministerstva napadli žalobou, v níž požadují mimo jiné předběžné opatření, které by mohlo vést k okamžitému zastavení provozu největší uhelné elektrárny v zemi.

„V době, kdy se lidé bojí příštího vyúčtování za elektřinu a v celé Evropě se mluví čím dál hlasitěji o riziku blackoutu v nadcházející zimě, je potřeba každý stabilní zdroj s nízkými výrobními náklady. Pokud nevyrobíme elektřinu v Počeradech, v lepším případě ji vyrobí někdo jiný dráž a špinavěji, v horším případě ji nevyrobí nikdo. Až bude několik týdnů bezvětří, zamračeno a pod nulou, bude na tyto úvahy už bohužel pozdě,“ říká Luboš Pavlas, CEO Sev.en Energy.

„Zkušenosti z obdobné ekologizace provozu v Elektrárně Chvaletice jasně potvrzují dva trendy, které by měly být zásadní pro každého, kdo chce skutečně chránit přírodu. Za prvé, každé snížení emisí je dnes už tak technologicky a investičně náročné, že to vyžaduje spoustu času. Za druhé, když provozovateli tento čas poskytneme, výsledkem je významné snížení dopadů na ovzduší. Vždyť emise Elektrárny Chvaletice od převzetí zdroje po bývalém majiteli klesly přibližně na polovinu. Zkrácení lhůt pro ekologizaci Počerad je pro nás nepřijatelné, protože absolutně pomíjí například dobu nutnou na testování a ladění nainstalovaných technologií,“ sdělil generální ředitel Elektrárny Počerady Stanislav Klanduch.

Emisní výjimka umožňuje elektrárnám a teplárnám vstoupit do ekologizačního programu a s odkladem splnit nové evropské limity platné od 17. srpna 2021. Protože limity byly schváleny v nejpřísnější zvažované variantě, o tuto výjimku požádala většina uhelných zdrojů v Česku i celé Evropské unii a téměř všechny ji již i obdržely. „Institut emisní výjimky zahrnuli tvůrci norem do evropské legislativy z jednoho prostého důvodu. Byli si dobře vědomi toho, že neexistuje provozně ověřená technologie, která by garantovala požadované snížení zejména zbytkových emisí rtuti,“ uzavírá Luboš Pavlas.