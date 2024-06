Zlatíčka v Citadele se přesouvají na říjen

Představení komedie ZLATÍČKA plánované na 10.06.2024 v LITVÍNOVĚ se z organizačních důvodů PŘESOUVÁ.

NOVĚ: PONDĚLÍ 24. ÚNORA 2025, 19:00 (hodina začátku a místo konání zůstávají)

Vaše vstupenky zůstávají v platnosti na nový termín, kde jsme pro Vás rezervovali příslušnou kapacitu. Pokud nemůžete nové datum akceptovat, lze požádat o vrácení vstupného. Prosíme, abyste tak případně učinili co nejdříve, abychom Vaše vstupenky mohli uvolnit pro ostatní zájemce. Právě z důvodu rezervované kapacity můžeme požadavek na vrácení vstupného přijmout pouze do pátku 4. ŘÍJNA 2024, po tomto datu se má za to, že se změnou souhlasíte.