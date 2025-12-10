Zlato pro lovosickou školu v prestižní soutěži v aranžování květin

Velkého úspěchu dosáhla žákyně Střední odborné školy technické a zahradnické v Lovosicích Viktorie Vintrová, která ovládla 14. ročník floristické soutěže zaměřené na vazbu a aranžování květin Flora Pragensis 2025. Pořadatelem byla Střední odborná škola Jarov.
V kategorii „Vánoční vítací věnec“ dosáhla lovosická žačka s přehledem na nejlepší bodové hodnocení. Vítězství je o to cennější, že se jedná o jedinou vánoční soutěž určenou žákům středních škol podporujících zahradnické obory a v porotě zasedají zvučná jména a odborníci v podobě mistryň ČR ve floristice. Barvou roku 2025 a prim při soutěži hrál světle teplý odstín hnědé Mocha Mousse.
Soutěžní pole čítalo 26 žáků z rekordního počtu 19 škol z celé České republiky. Soutěž klade důraz hlavně na kreativitu, schopnost improvizace, profesionalitu a v neposlední řadě samostatnost.
Na promyšlení každého úkolu je určeno 15 minut a nikdo předem neví, s jakými materiály bude pracovat. Technickou přípravu si sice žáci přiváží ze svých škol, rozhoduje však přidaná hodnota v podobě vlastního talentu a schopnosti precizně pracovat v časovém presu. „Viktorii blahopřejeme a do budoucna přejeme řadu dalších podobných úspěchů,“ uvedl ředitel školy Jiří Procházka.