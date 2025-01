Zloději ukradli z bytu počítač

Hamerští policisté se od 10. ledna tohoto roku zabývali vloupačkou do bytové jednotky. Ve spolupráci s kriminalistickým technikem nasbírali na místě činu několik zásadních stop, které jasně ukázaly prstem na dva muže. Ti měli podle policistů v brzkých ranních hodinách vyrazit dveře do bytu v přízemí. V tu dobu doma nikdo nebyl. To už značilo, že o zdvořilou návštěvu se nejednalo. Nejen, že dveře násilným vstupem zničili, ale z bytu společně odnesli elektroniku za několik tisíc korun. Muži z Litvínova se zaměřili jenom na elektrické spotřebiče. Po jejich odchodu zůstalo prázdné místo po televizi a po stolním počítači s myší. Nepohrdli ani drobnějšími věcmi. Poškozeného připravili o rychlovarnou konvici a set top box. Neopomněli odnést i ovladač k televizi. Nezvanou noční návštěvou majiteli napáchali škodu ve výši přesahující 17 tisíc korun. Jeden z Litvínovanů odcizenou elektroniku obratem na ulici zpeněžil a získal pouhým pár stovek korun. Dalo by se říct, že ten se svým kumpánem vypekl, protože se s ním o zisk nerozdělil. Oba muži budou mít při vynášení trestu přitěžující okolnost. V minulém roce byli totiž Okresním soudem v Mostě za spáchanou vloupačku potrestáni. Nezvaní noční hosté ve věku 34 a 36 let se k činu doznali a na hamerském obvodním oddělení si od policistů převzali sdělení podezření ze spáchání přečinů krádež vloupáním a porušování domovní svobody. Za to mohou ze soudního líčení odejít až tříletými tresty odnětí svobody.