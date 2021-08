Změna vlastníka motorového vozidla: Nezměníš – zaplatíš!

Kupujete, prodáváte nebo darujete automobil? Pak máte ze zákona povinnost oznámit tuto skutečnost do deseti pracovních dnů na evidenci vozidel. Nesplněním této povinnosti vám hrozí pokuta a další nepříjemnosti. Jak správně postupovat a jak se potenciálním nepříjemnostem vyhnout?

Změnou vlastníka motorového vozidla vzniká jak prodávajícímu, tak kupujícímu ze zákona povinnost oznámit tuto skutečnost na jakémkoliv pracovišti evidence vozidel, a to do 10 pracovních dnů ode dne převodu vlastnického práva. Tato povinnost vzniká i v případě, že vozidlo bylo převedeno na nového vlastníka např. darem anebo formou dědického řízení. Nesplnění této povinnosti je přestupkem dle § 83 odst. 1 písm. b) (fyzická osoba) nebo § 83a odst. 1 písm. d) (fyzická podnikající nebo právnická osoba) zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, s postihem až do výše 50 000 Kč. Mnozí se mylně domnívají, že poskytnutím plné moci k provedení změn v registru silničních vozidel se zbavují odpovědnosti za případné nedodržení zákonné povinnosti. Opak je ale pravdou. Plná moc je pouze prostředek pro to, aby mohlo dojít ke změně údajů bez přítomnosti obou účastníků. V případě, že zmocněnec neprovede změnu údajů vlastníka motorového vozidla, je za přestupek stíhán i zmocnitel. A nejen to…

Dalším nebezpečím, které hrozí v případě, že nedojde ke změně údajů v registru vozidel je odpovědnost za přestupky spáchané v rámci objektivní odpovědnosti provozovatele. Přestože již dosavadní vlastník nemá v držení vozidlo, ale je stále v registru vozidel veden jako provozovatel, odpovídá stále za přestupky (např. nedovolené parkování, překročení rychlosti atd.) spáchané novým vlastníkem vozidla, který není řádně uveden v celostátním registru vozidel. Původní vlastník se poté dostává do nekonečného kolotoče, kdy je kontaktován správními orgány v rámci řešení dopravních přestupků, které nespáchal, ale přesto je za ně odpovědný jako stále registrovaný provozovatel vozidla.

Doporučení vedoucího odboru správních činností Magistrátu města Mostu Vojtěcha Brzoně proto zní: „Pokud prodáváte, darujete nebo jinak nakládáte se svým vozidlem, nenechávejte svou odpovědnost za změnu údajů v registru vozidel na někom jiném. Podílejte se aktivně na této změně, anebo si bezprostředně zkontrolujte, že ke změně došlo. Vyhnete se tak vážným problémům, které mohou následně nastat zvlášť, pokud je druhý účastník převodu vozidla později nekontaktní.“

Informace pro přepis vozidla lze získat na webových stránkách mosteckého magistrátu. Jedná se o agendu, která se ve většině případů vyřizuje u odbavovacího pracoviště na počkání. Pro komfortnější odbavení se lze objednat na určitý den a hodinu prostřednictvím objednávkového systému